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12:01, 14 июля 2025Бывший СССР

По украинским Сумам нанесли удар

В украинских Сумах слышны взрыв и воздушная тревога
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

В украинских Сумах слышны взрыв и сирена воздушной тревоги. Об этом сообщает Telegram-канал «Суспільне новини».

«В Сумах был слышен звук взрыва, сообщают наши корреспонденты. В регионе объявлена воздушная тревога», — говорится в публикации.

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Издание уточняет, что взрыв произошел в результате попадания российского дрона в «одно из учебных заведений» в городе. По первоначальным данным, пострадали шесть человек.

13 июля исполняющий обязанности мэра Сум Артем Кобзарь заявил, что в городе из-за взрыва поврежден объект критической инфраструктуры.

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