Жертв удара ВСУ по пляжу столицы региона России наградят

Хинштейн заявил, что жертв удара ВСУ по пляжу в Курске представят к наградам

Жертв удара Вооруженных сил Украины (ВСУ) по городскому пляжу в Курске представят к региональным наградам посмертно. Об этом заявил временно исполняющий обязанности губернатора Курской области Александр Хинштейн в ходе заседания регионального правительства, запись с которого опубликована в соцсети «ВКонтакте».

По его словам, все, кого не удалось спасти, помогали выжившим. В том числе, речь идет и о пятилетнем мальчике, закрывшем собой мать во время атаки беспилотника.

Хинштейн также добавил, что орденом Мужества посмертно награжден сотрудник Росгвардии, однако, подчеркнул чиновник, героизм мужчины нужно отметить и на региональном уровне.

Ранее о необходимости посмертно наградить пятилетнего мальчика, спасшего мать, в беседе с «Лентой.ру» заявил член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник. Он назвал ребенка настоящим воином. При этом парламентарий отметил, что награда будет слабым утешением доля семьи дошкольника.

ВСУ ударили по городскому пляжу Курска вечером 8 июля. В день атаки пострадали 10 человек, еще троих не спасли. Среди раненых оказался пятилетний мальчик, который закрыл собой мать, — его поместили в реанимацию с тяжелыми ожогами. 9 июля стало известно о смерти ребенка.