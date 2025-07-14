Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
12:03, 14 июля 2025Россия

Жертв удара ВСУ по пляжу столицы региона России наградят

Хинштейн заявил, что жертв удара ВСУ по пляжу в Курске представят к наградам
Сергей Истомин
Сергей Истомин (Редактор отдела «Россия»)

Кадр: Telegram-канал Mash

Жертв удара Вооруженных сил Украины (ВСУ) по городскому пляжу в Курске представят к региональным наградам посмертно. Об этом заявил временно исполняющий обязанности губернатора Курской области Александр Хинштейн в ходе заседания регионального правительства, запись с которого опубликована в соцсети «ВКонтакте».

По его словам, все, кого не удалось спасти, помогали выжившим. В том числе, речь идет и о пятилетнем мальчике, закрывшем собой мать во время атаки беспилотника.

Хинштейн также добавил, что орденом Мужества посмертно награжден сотрудник Росгвардии, однако, подчеркнул чиновник, героизм мужчины нужно отметить и на региональном уровне.

Ранее о необходимости посмертно наградить пятилетнего мальчика, спасшего мать, в беседе с «Лентой.ру» заявил член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник. Он назвал ребенка настоящим воином. При этом парламентарий отметил, что награда будет слабым утешением доля семьи дошкольника.

Материалы по теме:
«Это было зверски» Медсестры раскрыли новые подробности об унижении беженцев в ПВР под Курском. Что там происходило?
«Это было зверски»Медсестры раскрыли новые подробности об унижении беженцев в ПВР под Курском. Что там происходило?
4 июля 2025
«Эта смерть — не единственная» Чесотка, угрозы и унижения: 52 курских беженца столкнулись с ужасными условиями содержания в ПВР
«Эта смерть — не единственная»Чесотка, угрозы и унижения: 52 курских беженца столкнулись с ужасными условиями содержания в ПВР
2 июля 2025

ВСУ ударили по городскому пляжу Курска вечером 8 июля. В день атаки пострадали 10 человек, еще троих не спасли. Среди раненых оказался пятилетний мальчик, который закрыл собой мать, — его поместили в реанимацию с тяжелыми ожогами. 9 июля стало известно о смерти ребенка.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Забрать все». Трамп заявил Макрону, что Путин хочет продолжать наступление на Украине

    Российский футболист объяснил желание получить норвежское гражданство

    Россиянка сломала ключицу жене бойца СВО из-за непрополотой тропинки

    ВС России заблокировали несколько сотен бойцов ВСУ на границе с Днепропетровской областью

    Россиянам объяснят правила защиты денег от мошенников

    Российский Supercam скорректировал гаубицу Д-30

    Акции национализированного золотодобытчика подросли после обвала

    Российские войска начали зачистку под Константиновкой

    Составлен топ-10 стран по запасам золотых резервов

    Раскрыта возможная цель визита Келлога на Украину

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости