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12:18, 10 июля 2025РоссияЭксклюзив

В России призвали наградить посмертно закрывшего собой мать при атаке ВСУ мальчика

Колесник: Закрывший собой мать при атаке ВСУ мальчик достоин награды посмертно
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Владимир Федоренко / РИА Новости

Закрывший собой мать во время атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на пляж «Городской» в Курске 5-летний мальчик достоин награды посмертно, считает член комитета Госдуме по обороне Андрей Колесник. Своим мнением депутат поделился в разговоре с «Лентой.ру».

«Этот мальчик и есть настоящий воин! Я думаю, он достоин награды. А какой — мы увидим в указе президента. Хотя это слабое утешение для семьи», — поделился Колесник.

ВСУ нанесли удар по пляжу «Городской» в Курске во вторник, 8 июля. В результате атаки на месте погибли три человека и десять пострадали. Одним из пострадавших оказался пятилетний мальчик Анатолий, который прикрыл собой мать в момент удара беспилотника.

Ребенок получил сильные ожоги. Его направили на лечение в Москву, однако транспортировку в столицу он не перенес. В среду, 9 июля, глава региона Александр Хинштейн сообщил, что маленького героя из Курска не стало.

10 июля военный корреспондент Александр Коц рассказал, что российские военнослужащие, участвующие в специальной военной операции (СВО), прониклись историей пятилетнего мальчика и начали мстить за его гибель.

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