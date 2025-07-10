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10:19, 10 июля 2025Россия

«Ловите, суки». Российские морпехи начали мстить за смерть мальчика, закрывшего собой мать при атаке ВСУ

Бойцы СВО посвящают снаряды пятилетнему мальчику, закрывшему маму от удара ВСУ
Анастасия Волова (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Татьяна Симоненкова / ТАСС

Российские военнослужащие, участвующие в специальной военной операции (СВО), прониклись историей пятилетнего мальчика из Курска, который прикрыл собой мать во время атаки на город, и начали мстить за его гибель. Об этом рассказал военный корреспондент Александр Коц.

По информации журналиста, по позициям солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ) стали выпускать снаряды с надписью: «За мальчика Анатолия из Курска». Фото с одним из таких снарядов журналист опубликовал в своем Telegram-канале.

«История юного героя, который накрыл свою маму во время атаки дронов и погиб, не оставила равнодушными бойцов на передовой», — написал он, добавив, что военнослужащие не планируют останавливаться и «добавят» ВСУ еще.

Ловите, суки! Скоро еще добавим!

морпехи 810 гвардейской бригады

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Пятилетний Анатолий закрыл собой мать при ударе ВСУ

Украинские военные нанесли удар по пляжу «Городской» в Курске во вторник, 8 июля. В результате атаки на месте погибли три человека и десять пострадали. Одним из пострадавших оказался пятилетний мальчик Анатолий, который прикрыл собой мать в момент удара беспилотника.

По словам очевидцев, 5-летний Анатолий закрывал собой маму. Настоящий мужчина: не испугался, не растерялся, кинулся спасать самого близкого человека

Александр Хинштейнвременно исполняющий обязанности губернатора Курской области

В результате мальчик получил сильные ожоги — поражено было 30 процентов тела. Как отметил Хинштейн, «это крайне много для маленького человека». Анатолия направили на лечение в Москву, однако транспортировку в столицу он не перенес. В среду, 9 июля, глава региона сообщил, что маленького героя из Курска не стало.

К глубокой скорби, 5-летний мальчик, раненный накануне на пляже в Курске, скончался во время транспортировки в Москву

Александр Хинштейнвременно исполняющий обязанности губернатора Курской области

Хинштейн заверил, что врачи сделали все возможное для спасения ребенка, и принес искренние соболезнования семье мальчика, а также пообещал оказать всю необходимую помощь и поддержку. Детский омбудсмен Мария Львова-Белова также сообщила, что готова оказать помощь семье погибшего ребенка.

Фото: Егор Горожанкин / ТАСС

Тетя мальчика рассказала, что он очень любил маму

Тетя спасшего мать при атаке ВСУ Анатолия из Курска, проживающая в Белгороде, рассказала о мальчике. Женщина описала ребенка как очень привязанного к матери. «Мама для него — это все, он ее очень любит, она для него лучший друг», — рассказала она.

Родственница отметила, что и мама прилагала большие усилия для воспитания и развития сына, отметив, что Анатолий был не по годам смышленым мальчиком.

Хинштейн назвал удар по пляжу преступлением против человечности

Беспилотники ВСУ, атаковавшие пляж в Курске, несли по пять килограммов пластита. В них были заложены поражающие элементы в виде металлических шариков диаметром 4,5 миллиметра. По словам главы региона, удар по пляжу был беспрецедентно жестоким. «Летним вечером, в праздник, в место, где даже близко нет военных объектов. Где отдыхали люди вместе с детьми», — указал Хинштейн.

Те, кто убивает детей, не имеют права называться людьми. Это не просто варварство: это преступление против самой человеческой сути!

Александр Хинштейнвременно исполняющий обязанности губернатора Курской области

Глава Курской области выразил уверенность в том, что все причастные к этой атаке получат по заслугам. Также он сообщил, что на Театральной площади Курска возник стихийный мемориал, куда местные жители несут цветы и игрушки в память о погибших.

«Самая большая боль — наш 5-летний герой Анатолий. Никто не думал. Все верили и надеялись на лучшее. Спи спокойно, малыш», — написал Хинштейн, добавив, что «каждый из погибших — жертва бесчеловечных преступлений нацистов».

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