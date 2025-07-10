Бойцы СВО посвящают снаряды пятилетнему мальчику, закрывшему маму от удара ВСУ

Российские военнослужащие, участвующие в специальной военной операции (СВО), прониклись историей пятилетнего мальчика из Курска, который прикрыл собой мать во время атаки на город, и начали мстить за его гибель. Об этом рассказал военный корреспондент Александр Коц.

По информации журналиста, по позициям солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ) стали выпускать снаряды с надписью: «За мальчика Анатолия из Курска». Фото с одним из таких снарядов журналист опубликовал в своем Telegram-канале.

«История юного героя, который накрыл свою маму во время атаки дронов и погиб, не оставила равнодушными бойцов на передовой», — написал он, добавив, что военнослужащие не планируют останавливаться и «добавят» ВСУ еще.

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Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Пятилетний Анатолий закрыл собой мать при ударе ВСУ

Украинские военные нанесли удар по пляжу «Городской» в Курске во вторник, 8 июля. В результате атаки на месте погибли три человека и десять пострадали. Одним из пострадавших оказался пятилетний мальчик Анатолий, который прикрыл собой мать в момент удара беспилотника.

По словам очевидцев, 5-летний Анатолий закрывал собой маму. Настоящий мужчина: не испугался, не растерялся, кинулся спасать самого близкого человека Александр Хинштейн временно исполняющий обязанности губернатора Курской области

В результате мальчик получил сильные ожоги — поражено было 30 процентов тела. Как отметил Хинштейн, «это крайне много для маленького человека». Анатолия направили на лечение в Москву, однако транспортировку в столицу он не перенес. В среду, 9 июля, глава региона сообщил, что маленького героя из Курска не стало.

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Хинштейн заверил, что врачи сделали все возможное для спасения ребенка, и принес искренние соболезнования семье мальчика, а также пообещал оказать всю необходимую помощь и поддержку. Детский омбудсмен Мария Львова-Белова также сообщила, что готова оказать помощь семье погибшего ребенка.

Фото: Егор Горожанкин / ТАСС

Тетя мальчика рассказала, что он очень любил маму

Тетя спасшего мать при атаке ВСУ Анатолия из Курска, проживающая в Белгороде, рассказала о мальчике. Женщина описала ребенка как очень привязанного к матери. «Мама для него — это все, он ее очень любит, она для него лучший друг», — рассказала она.

Родственница отметила, что и мама прилагала большие усилия для воспитания и развития сына, отметив, что Анатолий был не по годам смышленым мальчиком.

Хинштейн назвал удар по пляжу преступлением против человечности

Беспилотники ВСУ, атаковавшие пляж в Курске, несли по пять килограммов пластита. В них были заложены поражающие элементы в виде металлических шариков диаметром 4,5 миллиметра. По словам главы региона, удар по пляжу был беспрецедентно жестоким. «Летним вечером, в праздник, в место, где даже близко нет военных объектов. Где отдыхали люди вместе с детьми», — указал Хинштейн.

Те, кто убивает детей, не имеют права называться людьми. Это не просто варварство: это преступление против самой человеческой сути! Александр Хинштейн временно исполняющий обязанности губернатора Курской области

Глава Курской области выразил уверенность в том, что все причастные к этой атаке получат по заслугам. Также он сообщил, что на Театральной площади Курска возник стихийный мемориал, куда местные жители несут цветы и игрушки в память о погибших.

«Самая большая боль — наш 5-летний герой Анатолий. Никто не думал. Все верили и надеялись на лучшее. Спи спокойно, малыш», — написал Хинштейн, добавив, что «каждый из погибших — жертва бесчеловечных преступлений нацистов».