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18:23, 9 июля 2025Россия

Детский омбудсмен окажет помощь семье закрывшего собой мать при атаке ВСУ в Курске ребенка

Львова-Белова окажет помощь семье ребенка, закрывшего собой мать при атаке ВСУ
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Татьяна Симоненкова / ТАСС

Детский омбудсмен Мария Львова-Белова сообщила, что готова оказать помощь семье погибшего пятилетнего мальчика, который закрыл собой мать при атаке Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курске. Об этом уполномоченный по правам ребенка сообщила в своем Telegram-канале.

«Какое горе. Скорбим вместе с близкими. (...) Вместе с коллегами в регионе готовы оказать всестороннюю поддержку семье», — написала она.

Какой-либо другой информации Львова-Белова не сообщила.

Во вторник, 7 июля, украинские войска нанесли удар по пляжу в Курске. Предварительно, для атаки использовались реактивные дроны «Пекло». В результате атаки травмы получили мать с ребенком. К ним на помощь пришли сотрудники пляжа, а также силовики. Спустя 15 минут БПЛА взорвался в толпе.

Врио главы Курской области Александр Хинштейн сообщал, что при атаке около 10 человек получили ранения, еще 3 спасти не удалось.

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