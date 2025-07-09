Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
11:10, 9 июля 2025Россия

Раскрыт тип атаковавших пляж в Курске дронов ВСУ

Mash: ВСУ атаковали пляж в Курске реактивными дронами «Пекло»
Анна Щербакова
Анна Щербакова (Редактор отдела «Россия»)

Кадр: Telegram-канал Mash

Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали пляж в Курске реактивными дронами «Пекло». Данный тип устройств раскрыл Telegram-канал Mash.

По данным издания, такие беспилотники несут боевой заряд больше 5 килограммов.

Как утверждает Mash, вечером 8 июля дрон упал на территории пляжа на улице Дубровинского, в результате пострадали мать с ребенком. Им на помощь бросились сотрудники и вызвали Росгвардию. Силовики оцепили место. Спустя 15 минут беспилотник сдетонировал в толпе людей.

Троих человек спасти не удалось. Еще шестерых граждан доставили в больницу.

ЖЗЛ
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Я разбомблю Москву к чертям». Трамп рассказал об угрозах Путину

    Стартовали съемки третьей части «Дюны»

    Новые фото Ивлеевой в трусах высмеяли в сети фразой «голая вечеринка переехала в деревню»

    Доктор Мясников призвал писать «вредно для здоровья» в одном отделе магазинов

    Момент предотвращения диверсии в Саратовской области попал на видео

    Шестеро детей обвинили медика российского лагеря в домогательствах

    Раскрыт тип атаковавших пляж в Курске дронов ВСУ

    Собчак обвинили в пиаре на Кадышевой после слов о «полиэтиленовой матрешке»

    Мужчина 45 минут боролся с крупным желтохвостом и побил рекорд штата на 10 килограммов

    Цены на новые автомобили в России начали падать

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости