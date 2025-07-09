Раскрыт тип атаковавших пляж в Курске дронов ВСУ

Mash: ВСУ атаковали пляж в Курске реактивными дронами «Пекло»

Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали пляж в Курске реактивными дронами «Пекло». Данный тип устройств раскрыл Telegram-канал Mash.

По данным издания, такие беспилотники несут боевой заряд больше 5 килограммов.

Как утверждает Mash, вечером 8 июля дрон упал на территории пляжа на улице Дубровинского, в результате пострадали мать с ребенком. Им на помощь бросились сотрудники и вызвали Росгвардию. Силовики оцепили место. Спустя 15 минут беспилотник сдетонировал в толпе людей.

Троих человек спасти не удалось. Еще шестерых граждан доставили в больницу.