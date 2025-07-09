Обломки БПЛА и большую воронку после удара ВСУ по пляжу в Курске сняли на видео

Shot опубликовал видео с обломками БПЛА на атакованном ВСУ пляже в Курске

В сети появилось видео с последствиями удара Вооруженных сил Украины (ВСУ) по городскому пляжу в Курске. Ролик опубликовал Shot в Telegram.

На кадрах видно образовавшуюся в земле воронку со следами пепла и гари. Также запечатлены обломки беспилотных летательных аппаратов, обгоревшие конструкции и посеченный осколками ларек. На песке также заметно большое красное пятно.

Ранее стало известно, что один из атаковавших пляж беспилотников упал на детскую коляску.

ВСУ ударили по городскому пляжу Курска вечером 8 июля. По последним данным, пострадали 10 человек, еще троих не спасли. Среди раненых оказался пятилетний мальчик, который закрыл собой мать, — его поместили в реанимацию с тяжелыми ожогами.

Как выяснилось, украинские дроны несли по пять килограммов пластида, а также были начинены поражающими элементами в виде металлических шариков диаметром 4,5 миллиметра.