Атаковавший курский пляж беспилотник ВСУ упал на детскую коляску

РЕН ТВ: Один из атаковавших курский пляж дронов упал на детскую коляску

Один из беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ), атаковавших пляж в Курске, упал на детскую коляску. Об этом сообщила корреспондент РЕН ТВ Татьяна Симоненкова.

Она осмотрела место удара и рассказала, что коляска сгорела, а рядом с ней заметны обломки дрона. По словам журналистки, именно на этом месте пострадали женщина и ребенок.

Симоненкова добавила, что находиться на пляже пока опасно. Специалисты проводят его осмотр. Как рассказал представитель Следственного комитета, на месте падения фрагментов беспилотника найдены поражающие элементы в виде шариков. Все объекты доставят на экспертизу для установления типа дронов.

Ранее временно исполняющий обязанности губернатора Курской области Александр Хинштейн рассказал, что одним из пострадавших при атаке ВСУ на Курск оказался пятилетний мальчик, закрывший собой мать. Ребенка с ожогами доставили в больницу и поместили в реанимации. Его переведут на лечение в Москву.

Об атаке ВСУ на городской пляж Курска стало известно 8 июля. По последним данным, пострадали семь человек. Еще троих спасти не смогли. Семьям жертв будет оказана вся необходимая помощь.