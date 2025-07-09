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10:31, 9 июля 2025Россия

Раскрыта боевая начинка ударивших по пляжу в Курске беспилотников ВСУ

Shot: Атаковавшие пляж в Курске беспилотники несли по пять килограммов пластита
Константин Лысяков
Константин Лысяков (Редактор отдела «Россия»)

Кадр: Telegram-канал SHOT

Беспилотники Вооруженных сил Украины (ВСУ), атаковавшие пляж в Курске, несли по пять килограммов пластита. Подробности о боевой начинке дронов раскрыл Shot в Telegram.

По информации издания, в беспилотники были заложены поражающие элементы в виде металлических шариков диаметром 4,5 миллиметра.

Ранее стало известно, что число пострадавших при ударе ВСУ на курский пляж выросло до 10.

Атака ВСУ на городской пляж Курска произошла 8 июля. По последним данным, жертвами удара стали трое мирных жителей, их семьям окажут всю необходимую помощь. Среди пострадавших пятилетний мальчик, который получил сильные ожоги, закрыв собой мать. По словам временно исполняющего обязанности губернатора Курской области Александра Хинштейна, женщину с ребенком отправят на лечение в Москву.

Вот это да!
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