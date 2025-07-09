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19:40, 9 июля 2025Россия

Тетя закрывшего собою мать при атаке ВСУ мальчика из Курска рассказала о нем

Тетя закрывшего собою мать при ударе ВСУ мальчика: Мама для него — все
Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Татьяна Симоненкова / ТАСС

Тетя спасшего мать при атаке Вооруженных сил Украины (ВСУ) мальчика из Курска рассказала о нем. С жительницей соседнего с Курской областью Белгорода пообщались журналисты издания «Регнум».

Вечером 7 июля реактивные дроны ВСУ ударили по городскому пляжу. В это время мальчик закрыл собою мать, получив тяжелые ранения.

Россиянка описала мальчика как очень привязанного к матери. «Мама для него — это все, он ее очень любит, она для него лучший друг», — пояснила она. Женщина рассказала, что мать прилагает большие усилия, чтобы всесторонне развивать сына. «Он не по годам смышленый мальчик», — заявила собеседница издания.

На момент беседы женщины с журналистами он находился под присмотром медиков, было принято решение о транспортировка ребенка и его матери в Москву. Вечером 9 июля врио губернатора Курской области Александр Хинштейн сообщил о смерти мальчика.

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