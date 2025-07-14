Россиянам объяснят правила защиты денег от мошенников

«Одноклассники» и Банк России объяснят, как защитить деньги от мошенников

Россиянам старшего поколения объяснят, как защитить свои деньги от финансовых мошенников. Такой курс организуют «Одноклассники» и Банк России в рамках проекта «Деньги под защитой», сообщили «Ленте.ру» в пресс-службе соцсети.

Материалы проекта будут выходить в группе Банка России в «ОК» с 14 июля в течение трех недель. Пользователи смогут посмотреть девять видеоуроков и закрепить знания, изучив карточки с ключевой информацией из каждой лекции.

Россиянам в доступной форме расскажут, как управлять личными финансами, выбирать банковские и страховые продукты, грамотно распределять пенсию, минимизировать риски при оплате картой и защититься от мошенников (с разбором реальных схем).

Как отмечает соцсесть, курс поможет его участникам ориентироваться в современном финансовом пространстве, эффективно использовать доступные финансовые технологии и защищать свои сбережения от мошенников.

Михаил Мамута, руководитель Службы по защите прав потребителей Банка России, отметил, что люди старшего поколения склонны доверять своему опыту и придерживаться сложившихся привычек, используя «Одноклассники». Поэтому регулятор решил рассказывать о защите от мошенников в этой соцсети, поясняя также, как меняется финансовый мир, какие финансовые технологии существуют и как ими можно пользоваться безопасно.

Ранее эксперт компании Edna Александр Дубровин напомнил, что проверка сим-карт поможет защитить сбережения на карте. Он рассказал, что российские банки используют множество средств для защиты денег клиентов. Одно из них — проверка IMSI (International Mobile Subscriber Identity) — уникального кода сим-карты, который хранится у операторов мобильной связи.