Россиянам раскрыли эффективный способ защитить деньги от мошенников

Эксперт Еdna Дубровин: Проверка сим-карт защитит деньги россиян от мошенников

Проверка сим-карт поможет россиянам защитить сбережения на карте. Эффективный способ оградить себя от посягательств мошенников раскрыл эксперт компании Edna Александр Дубровин в разговоре с «Лентой.ру».

Он рассказал, что российские банки используют множество средств для защиты денег клиентов. Одно из них — проверка IMSI (International Mobile Subscriber Identity) — уникального кода сим-карты, который хранится у операторов мобильной связи.

По словам Дубровина, с помощью IMSI финансовые организации могут мгновенно получать актуальную информацию о статусе сим-карты клиента, когда он авторизовывается в приложении банка, оплачивает интернет-заказ или меняет контактный номер в настройках личного кабинета. Если код меняется, то у банков возникают подозрения, что доступ к приложению могли получить злоумышленники. Такой способ проверки позволяет снизить риски кражи средств.

«Сервис работает автоматически и бесшовно, снижая риски хищений и облегчая жизнь финансовым компаниям любого размера», — добавил Дубровин.

Ранее пользователей мобильных устройств iPhone предупредили об актуальной схеме мошенников. Уточнялось, что злоумышленники блокируют устройства жертв, после чего требуют выкуп.