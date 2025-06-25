Пользователей iPhone предупредили об актуальной схеме мошенников

МВД: Мошенники по-прежнему пользуются схемой с блокировкой Apple

МВД предупредило пользователей мобильных устройств iPhone об актуальной схеме мошенников, которая заключается в блокировке устройств Apple для получения доступа к облачному хранилищу iCloud. Об этом сообщило ведомство в Telegram-канале «Вестник Киберполиции России».

В МВД отметили, что несмотря на то, что подобная схема мошенников не новая, она по-прежнему не потеряла своею актуальность. «Как это работает: мошенник втирается в доверие к жертве, пользующейся устройством Apple. Часто это происходит на сайтах знакомств, в тематических или игровых сообществах в социальных сетях, а также при поиске работы», — заявили в ведомстве.

Подчеркивается, что в этом случае мошенники будут стремиться под любым предлогом уговорить жертву войти в чужую учетную запись iCloud на своем устройстве. После этого злоумышленники сразу активируют функцию «Найти iPhone» (Find My iPhone) и включают Активационную блокировку (Activation Lock), полностью заблокировав гаджет. Затем с жертвы требуют выкуп, угрожая безвозвратной блокировкой или удалением всех данных.

В ведомстве призвали пользователей быть внимательнее и подчеркнули, что проблема заключается не в технических ошибках Apple, а в неосторожности самих пользователей.

Ранее сообщалось, что МВД предупредило россиян о новой уловке мошенников. По словам ведомства, аферисты говорят собеседнику, что ему нужно продлить договор связи, и просят назвать код из СМС, который приходит на его телефон, а затем, завладев этими данными, мошенник получает доступ к аккаунтам своей жертвы.