Названа самая богатая семья в «Игре престолов»

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Американское информационное агенство Bloomberg составило рейтинг самых обеспеченных семей в сериале «Игра престолов». Видео опубликовано на сайте компании.

Благосостояние влиятельных домов Семи Королевств оценивалось на протяжении семи сезонов. Самую богатую семью в сериале определяли не только эксперты, но и фанаты эпопеи. По результатам анализа, третье место занял дом Арренов, представители которого владеют неприступным замком Орлиное Гнездо. Второе место досталось Ланнистерам, контролирующим многие торговые пути и получившим доступ к финансированию Железного банка.

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Лидером рейтинга стал дом Таргариенов, так как именно они владеют самым ценным активом — драконами. Кроме того, на острове, принадлежащем этой семье, хранятся залежи драконьего стекла, с помощью которого можно одолеть белых ходоков.

Первая серия финального сезона «Игры престолов» вышла ночью 15 апреля. Однако видео появилось в сети за несколько часов до официальной премьеры.

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