Подсчитаны голые тела в «Игре престолов»

Стало известно, сколько раз в сериале «Игра престолов» показали обнаженные части тела. Об этом говорится в исследовании сайта Mr. Skin.

Отмечается, что на протяжении семи сезонов в шоу было 82 сцены с голыми персонажами общей продолжительностью 108 минут. Без одежды на экране появилась 51 знаменитость — 36 актрис и 15 актеров. В откровенных кадрах грудь показали 134 раза, ягодицы — 60 раз, женский лобок — 28 раз, а мужской член появился в сериале лишь семь раз.

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Наиболее популярными обнаженными звездами стали Кит Харингтон, играющий Джона Сноу, и Эмилия Кларк, исполняющая роль Дейенерис Таргариен. Кроме того, поклонники часто искали интимные снимки с такими артистами, как Джейсон Момоа (кхал Дрого), Натали Дормер (Маргери Тирелл) и Роуз Лесли (одичалая Игритт).

Согласно исследованию, рекордсменом по числу сцен с обнаженкой стал первый сезон (19 сцен). После него идет пятый (14 сцен), а затем — второй и третий, в которых откровенных кадров было поровну (13 сцен). Несмотря на это, «Игра престолов» стала лишь третьим сериалом по количеству голых актеров на экране и уступила таким шоу, как «Бесстыжие» и «Настоящая кровь».

В марте Эмилия Кларк заявила, что нагота не является первостепенным элементом в сериале. «Задница Кита, еще чья-то задница, моя задница — это не имеет значения! Это не то, о чем шоу», — отметила артистка. Она добавила, что может пересчитать по пальцам одной руки, сколько раз ее героиню показывали без одежды.

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