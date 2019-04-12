Для погибших героев «Игры престолов» создали отдельное кладбище

В Столетнем парке вблизи Сиднея появилось кладбище, на котором расположены могилы погибших героев сериала «Игра престолов». Создавшая его австралийская телекомпания Foxtel опубликовала снимки в своем Instagram-аккаунте.

Come and pay your respects at Foxtel's Grave of Thrones. This weekend only | Fearnley Grounds, Centennial Park #GoTFoxtel Фото опубликовано @foxtel

«Приходите и отдайте дань уважения "Могиле престолов" Foxtel», — говорится в публикации корпорации. Там уточняется, что площадка будет работать только до 14 апреля.

Как передает Time Out, на кладбище расположены 34 надгробия, статуи, памятники и мавзолеи в честь покойных персонажей сериала. «Вы можете оплакать скромный памятник Ходору, отдать дань уважения у могилы семьи Старков, плюнуть на могилу Рамси Болтона или отдать зловещему надгробному камню Джоффри частичку своего разума», — отмечает издание.

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Открытие инсталляции было приурочено к выходу заключительного сезона «Игры престолов», который состоится 14 апреля.

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