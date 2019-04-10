Названы самые популярные фанатские теории о концовке «Игры престолов»

Портал The Independent составил рейтинг самых популярных теорий о концовке сериала «Игра престолов» и определил, какие из них действительно правдоподобны.

Далее следуют спойлеры к вышедшим сезонам «Игры престолов».

Наиболее убедительной посчитали теорию о том, что Бран Старк окажется Королем Ночи. Отмечается, что, перевоплотившись в предводителя белых ходоков, он сможет остановить катастрофу — их наступление на юг. Кроме того, поклонники шоу считают, что, используя силу Трехглазого ворона, Бран мог вернуться во времена правления Эйриса Таргариена и попробовать объяснить, как остановить ходоков, из-за чего король сошел с ума и часто кричал: «Сжечь их всех!»

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На втором месте оказалось предположение, что все происходящее в сериале — лишь история, написанная Сэмом Тарли. Такое возможно, учитывая, что писатель Джордж Мартин, романы которого легли в основу шоу «Игра престолов», часто сравнивал себя с этим персонажем.

Тройку замкнула теория о том, что Петир Бейлиш по прозвищу Мизинец инсценировал свою смерть. Фанаты считают, что сам он может быть из тайного общества Безликих, поэтому Бейлиш — лишь одна из его масок.

В статье также упоминаются теории, согласно которым Дейенерис Таргариен станет Королевой Ночи, а Тирион Ланнистер окажется из рода Таргариенов. Их журналисты сочли наименее правдоподобными.

5 марта был опубликован трейлер последнего сезона «Игры престолов». Премьера заключительной части эпопеи состоится 14 апреля.

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