Роскомнадзор предупредил об опасности просмотра «Игры престолов»

Роскомнадзор призвал россиян, собирающихся смотреть новый сезон сериала «Игра престолов», к осторожности. Соответствующий пост был опубликован на странице ведомства в социальной сети «ВКонтакте».

В тексте говорится об опасности перехода по ссылкам, обещающим бесплатный просмотр. Согласно исследованию, проведенному «Лабораторией Касперского», часто такие ссылки заражены вирусом, в них могу скрываться 33 типа угроз. «Чаще всего пользователи сталкиваются с троянцами (в трети случаев), с помощью которых у вас могут украсть конфиденциальную информацию, рекламным ПО (28 процентов случаев) и загрузчиками (21 процент случаев)», — отмечается в посте.

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В заключение Роскомнадзор перечислил несколько платформ, где сериал можно будет посмотреть, не опасаясь за безопасность, например, в онлайн-кинотеатре Okko.

Первая серия заключительного сезона «Игры престолов» выйдет 14 апреля. В преддверии премьеры австралийская телекомпания Foxtel создала кладбище, где похоронены умершие в предыдущих частях герои истории о Семи Королевствах. Всего на кладбище установлены 34 надгробия, разнообразные статуи, памятники и мавзолеи.

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