Джон Сноу из «Игры престолов» неудачно разыграл жену и потерял сотни долларов

Актер Кит Харингтон, известный по роли Джона Сноу в сериале «Игра престолов», в ходе шоу Late Night with Seth Meyers рассказал, что из-за неудачной первоапрельской шутки ему пришлось потратить почти 200 долларов на молоко. Видео с интервью опубликовано на YouTube-канале передачи.

Артист отметил, что его жена Роуз Лесли, сыгравшая в сериале одичалую Игритт, пьет только миндальное молоко и лишь одной фирмы. Харингтон задумал разыграть ее и написал статью о том, что производящая продукт компания вскоре будет закрыта. Расстроенная этой новостью супруга скупила целую партию миндального молока, однако решила использовать для этого кредитную карточку мужа. Как рассказал актер, из-за его шутки она за раз потратила почти 200 долларов.

В ходе программы Харингтон также вспомнил прошлогоднюю первоапрельскую шутку. Он признался, что положил в холодильник муляж своей отрубленной головы.

В феврале артист раскрыл Роуз Лесли концовку «Игры престолов». «Она не говорила со мной три дня после этого», — добавил он.

Последний, восьмой сезон «Игры престолов» стартует 14 апреля.

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