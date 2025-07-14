Телеведущая Миткова прокомментировала сообщение о своей госпитализации

Телеведущая Миткова опровергла сообщение о своей экстренной госпитализации

Известная российская телеведущая и медиаменеджер Татьяна Миткова опровергла сообщение о своей экстренной госпитализации. Об этом пишет Telegram-канал НТВ.

«Нахожусь сейчас на рабочей встрече. (...) Опровергаю», — прокомментировала Миткова новость о том, что ее якобы срочно положили в больницу. Она также заявила, что раздосадована из-за распространения подобных сообщений.

Об экстренной госпитализации Митковой утром в понедельник, 14 июля, заявил Telegram-канал Mash. Утверждалось, что состояние телеведущей ухудшилось на фоне онкологического заболевания, которое у нее обнаружили в 2009 году.

Перед этим друг телеведущего Николая Дроздова, художник Константин Мирошник опроверг сообщения о его экстренной госпитализации. Он призвал не переживать за Дроздова и заявил, что с ним все в порядке.