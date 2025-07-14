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10:33, 14 июля 2025Интернет и СМИ

Известную российскую телеведущую экстренно госпитализировали в Москве

Телеведущую Татьяну Миткову экстренно госпитализировали
Маргарита Щигарева
Маргарита Щигарева

Фото: Александр Натрускин / РИА Новости

Известную российскую телеведущую Татьяну Миткову экстренно госпитализировали в Москве. Об этом стало известно Mash.

По данным издания, 69-летней телезвезде стало хуже — она болеет раком. Уточняется, что болезнь у Митковой нашли в 2009 году, а с 2016 года после обнаружения метастаз она проходит химиотерапию.

Ведущая находится в больнице из-за слабого иммунитета, заявили в издании. «Врачи провели консилиум и решили продолжать текущую химиотерапию», — также указано в сообщении.

Ранее Миткова ответила на критику современного телевидения и обвинения в том, что телеканалы подсаживают зрителей на скандальные шоу. Она выразила уверенность в том, что ТВ не должно выступать воспитателем.

Кроме того, телеведущая оценила возможность эмиграции. Миткова заявила, что не собирается покидать Россию.

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