Известная российская ведущая высказалась о возможности эмиграции

Телеведущая Татьяна Миткова заявила, что не собирается уезжать из России

Известная российская журналистка и телеведущая, главный редактор информационной службы канала НТВ Татьяна Миткова оценила возможность переезда в другую страну. В интервью актеру Вячеславу Манучарову для YouTube-канала «Эмпатия Манучи» она заявила, что не собирается покидать Россию.

«Почему я должна куда-то уезжать? Мне нравится моя работа, мне нравится по-прежнему компания [НТВ]», — сказала Миткова, отвечая на вопрос, почему она вслед за некоторыми коллегами не уволилась с канала и не эмигрировала из России.

Журналиста также сообщила, что предпочитает отдыхать в России. «Пока все (границы — прим. «Ленты.ру») было открыто, в Европу я ездила только в командировки. (...) Этим летом отдыхали с мужем на Волге», — добавила Миткова.

В марте 2022 года стало известно, что несколько сотрудников НТВ уволились с канала. Ведущая Лилия Гильдеева покинула компанию, а также уехала из России. Заявление об увольнении она написала из другой страны. Ее коллега Вадим Глускер уволился с канала из-за проблем со здоровьем.

Татьяна Миткова пришла на НТВ в 1993 году. Она запомнилась зрителям как ведущая вечерних выпусков информационной программы «Сегодня». С 2001 года журналистка возглавляет информационную службу НТВ.