Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
19:15, 2 ноября 2023Интернет и СМИ

Известная российская ведущая высказалась о возможности эмиграции

Телеведущая Татьяна Миткова заявила, что не собирается уезжать из России

Фото: Александр Натрускин / РИА Новости

Известная российская журналистка и телеведущая, главный редактор информационной службы канала НТВ Татьяна Миткова оценила возможность переезда в другую страну. В интервью актеру Вячеславу Манучарову для YouTube-канала «Эмпатия Манучи» она заявила, что не собирается покидать Россию.

«Почему я должна куда-то уезжать? Мне нравится моя работа, мне нравится по-прежнему компания [НТВ]», — сказала Миткова, отвечая на вопрос, почему она вслед за некоторыми коллегами не уволилась с канала и не эмигрировала из России.

Журналиста также сообщила, что предпочитает отдыхать в России. «Пока все (границы — прим. «Ленты.ру») было открыто, в Европу я ездила только в командировки. (...) Этим летом отдыхали с мужем на Волге», — добавила Миткова.

В марте 2022 года стало известно, что несколько сотрудников НТВ уволились с канала. Ведущая Лилия Гильдеева покинула компанию, а также уехала из России. Заявление об увольнении она написала из другой страны. Ее коллега Вадим Глускер уволился с канала из-за проблем со здоровьем.

Татьяна Миткова пришла на НТВ в 1993 году. Она запомнилась зрителям как ведущая вечерних выпусков информационной программы «Сегодня». С 2001 года журналистка возглавляет информационную службу НТВ.

Что думаешь? Оцени!
      Олег Давыдов
      Обсудить
      Последние новости

      Внутри Земли обнаружили массивные аномалии. Они оказались остатками древней планеты Тейя

      Мосгорсуд продлил арест режиссеру Беркович и драматургу Петрийчук

      74-летняя Вера Вонг поделилась снимком в прозрачном платье

      Похитивший себя россиянин заплатит 50 тысяч рублей

      В Днепре мужчина в халате громко слушал из машины песню Лепса про Родину-мать

      СПБ Биржа назвала дату возобновления торгов

      Российские турфирмы похитили 90 миллионов рублей из бюджета на кешбэк с поездок

      США отреагировали на дератификацию ДВЗЯИ Россией

      В России испытают экипировку с системами управления дронами

      Политолог высказался о шансах Арестовича выдвинуться на пост президента Украины

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости