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Известная телеведущая покинула Россию

Бывшая ведущая программы «Сегодня» на канале НТВ Лилия Гильдеева покинула Россию

Фото: Михаил Терещенко / ТАСС

Известная ведущая телеканала НТВ Лилия Гильдеева покинула Россию. Об этом сообщает Varlamov News в Telegram.

По словам бывшей сотрудницы НТВ, она написала заявление об увольнении с телеканала после того, как уехала из России в другую страну. Текущее местоположение телеведущая не уточнила.

Как сообщает РИА Новости, телеканал подтвердил информацию об уходе журналистки. «Лилия Гильдеева не работает на НТВ», — заявили в пресс-службе канала.

Гильдеева работала на НТВ с 2006 года. Журналистка сменила в программе «Сегодня» покинувшую канал ведущую Асет Вацуеву и стала соведущей Алексея Пивоварова. На НТВ Гильдеева также вела программы «Сегодня в 22:45» и «Сегодня. Итоги».

Ранее СМИ сообщали об отъезде из страны ряда известных личностей. Многие из них, в том числе телеведущая Ксения Собчак и ее коллега Иван Ургант, объяснили свой отъезд отпуском. В частности, Собчак опровергла слухи о своей эмиграции, а Ургант пообещал в скором времени вернуться в Россию. О временном отъезде из страны также сообщил комик Данила Поперечный.

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Асель Минбаева
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