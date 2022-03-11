Ургант отреагировал на слухи об отъезде из России

Телеведущий Иван Ургант заявил, что планирует вернуться в Россию после отпуска

Ведущий программы «Вечерний Ургант» на Первом канале Иван Ургант отреагировал на слухи об отъезде из России. В своем аккаунте в Instagram он заявил, что планирует вернуться в страну после отпуска.

«Без паники. Отпустили в отпуск, а я возьму и скоро вернусь», — прокомментировал телеведущий информацию о своем отъезде.

11 марта сообщалось, что Ургант покинул Россию. Отмечалось, что телеведущий уехал из страны вместе с семьей несколько дней назад. Предположительно, сейчас шоумен находится в Израиле.

25 февраля Первый канал объявил об изменениях в сетке вещания в пользу программ общественно-политической направленности в связи с ситуацией на Украине. Вместо развлекательных шоу «Вечерний Ургант», «Кто хочет стать миллионером?», «Точь-в-точь» и других начали показывать передачи, посвященные актуальной повестке. На фоне этого в сети распространилась информация о том, что программу «Вечерний Ургант» якобы планируется закрыть. Позднее информацию опровергла пресс-служба Первого канала.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил, что принял решение о проведении специальной военной операции по защите Донбасса. Он обратился к внешним силам, которые могут попытаться создать угрозу для России, и заявил, что ответ будет незамедлительным.