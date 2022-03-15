С НТВ уволился еще один журналист

Известный журналист Вадим Глускер сообщил, что со 2 марта не работает на канале НТВ

Известный журналист Вадим Глускер покинул телеканал НТВ. Об этом сообщил бывший главред радиостанции «Эха Москвы» Алексей Венедиктов в своем канале в Telegram.

«Вадим Глускер подтвердил мне, что со 2 марта больше не работает на НТВ, уволился», — говорится в сообщении.

По информации РИА Новости, ведущий покинул канал из-за проблем со здоровьем. «Вадим Глускер не работает на НТВ с начала марта. Это его решение было связано с состоянием здоровья», — пояснили в пресс-службе телеканала.

Журналист работал на НТВ с 1993 по 2001 и с 2003 по 2022 год. Он был корреспондентом информационной службы, вел репортажи для программ «Сегодня» и «Итоги». Позже Глускер стал директором и обозревателем представительства НТВ во Франции. С весны 2015 года работал в должности европейского обозревателя канала.

15 марта стало известно, что НТВ также покинула ведущая Лилия Гильдеева. Журналистка сообщила, что написала заявление об увольнении после того, как уехала из России в другую страну.

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