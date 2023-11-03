Известная ведущая ответила на критику современного телевидения

Известная российская журналистка и ведущая, главный редактор информационной службы канала НТВ Татьяна Миткова ответила на критику современного телевидения. В интервью актеру Вячеславу Манучарову для YouTube-канала «Эмпатия Манучи» она прокомментировала обвинения в том, что телеканалы подсаживают зрителей на скандальные шоу.

«Мое убеждение, что телевидение — не воспитатель. (...) Нельзя, невозможно подсадить поколение на передачу про скандалы, интриги, расследования. Можно подсадить тех людей, которые готовы на это подсаживаться», — отреагировала Миткова на замечания, что каналы формируют у зрителей потребность во второсортных шоу.

Журналистка добавила, что, по ее мнению, телеканалы не должны производить искусство.

В том же интервью Миткова оценила возможность эмиграции. Телеведущая заявила, что не собирается покидать Россию. Также она рассказала, где предпочитает отдыхать.

Татьяна Миткова пришла на НТВ в 1993 году. Она была ведущей вечерних выпусков информационной программы «Сегодня». С 2001 года журналистка возглавляет информационную службу НТВ.