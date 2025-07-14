Объявлено о ежедневных попытках ВСУ атаковать регион России в тысяче километров от фронта

Глава Елабужского района Татарстана Нуриев: ВСУ почти ежедневно атакуют регион

Вооруженные силы Украины (ВСУ) почти ежедневно пытаются атаковать Елабужский район Татарстана, расположенный в более чем тысяче километров от линии фронта. О регулярных попытках проникновения дронов ВСУ стало известно из заявления главы муниципалитета Рустема Нуриева в Telegram.

Как заявил чиновник, россияне переживают непростое время, и ВСУ пытаются создать атмосферу тревоги среди населения регионов страны. Нуриев объявил, что целью атак являются «важные производственные объекты» района.

Нуриев напомнил о правилах поведения при воздушной тревоге и предупредил о возможных перебоях в работе мобильного интернета.

Впервые ВСУ попытались ударить по Татарстану в апреле 2024 года. Последняя на сегодняшний день атака по Татарстану была официально зафиксирована в конце июня 2025 года.