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12:01, 14 июля 2025Россия

Объявлено о ежедневных попытках ВСУ атаковать регион России в тысяче километров от фронта

Глава Елабужского района Татарстана Нуриев: ВСУ почти ежедневно атакуют регион
Марк Леонов
Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Alina Smutko / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) почти ежедневно пытаются атаковать Елабужский район Татарстана, расположенный в более чем тысяче километров от линии фронта. О регулярных попытках проникновения дронов ВСУ стало известно из заявления главы муниципалитета Рустема Нуриева в Telegram.

Как заявил чиновник, россияне переживают непростое время, и ВСУ пытаются создать атмосферу тревоги среди населения регионов страны. Нуриев объявил, что целью атак являются «важные производственные объекты» района.

Нуриев напомнил о правилах поведения при воздушной тревоге и предупредил о возможных перебоях в работе мобильного интернета.

Впервые ВСУ попытались ударить по Татарстану в апреле 2024 года. Последняя на сегодняшний день атака по Татарстану была официально зафиксирована в конце июня 2025 года.

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