Слюсарь: В Ростовской области отбили атаку дронов ВСУ, загорелась крыша стадиона

Ростовская область подверглась атаке беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) со стороны Украины. В результате на земле были зафиксированы повреждения, сообщил врио губернатора региона Юрий Слюсарь. Дроны сбили над над Таганрогом, Азовом и в Родионово-Несветайском районе.

В Таганроге из-за падения БПЛА на стадионе «Форте Арена» загорелась кровля здания на площади 30 квадратных метров, разрушена стена. В Азове обломками БПЛА посечена кровля зернового склада в порту, поблизости загорелся камыш Юрий Слюсарь врио губернатора Ростовской области

Чиновник добавил, что при атаке никто не пострадал. На местах работают представители дежурных служб. Информация о последствиях все еще уточняется.

Telegram-канал Shot опубликовал момент уничтожения украинского беспилотника над Таганрогом. По словам местных жителей, в городе в районе 21:40 начала активно работать система противовоздушной обороны (ПВО), всего прозвучало как минимум шесть взрывов.

Дроны атаковали Татарстан

Вечером 24 июня несколько взрывов прогремело в небе над Казанью. По информации Telegram-канала Baza, город атаковали украинские дроны, сработали системы ПВО.

Над Казанью отражают атаку БПЛА. Жители слышали не менее шести взрывов в небе Baza

Канал уточнил, что в регионе более десяти часов действовал режим беспилотной опасности. Кроме того, более трех часов не работал казанский аэропорт. Из-за ограничения на полеты задержаны десятки рейсов, минимум два отменены.

По информации Shot, в разных районах после девяти вечера было слышно в сумме около десяти взрывов. В центре Казани сработала сирена, а жители Аракчино и северо-запада города сообщают, что находят у своих домов осколки сбитых БПЛА.

Позднее в официальном канале республики Татарстан сообщили об уничтожении четырех беспилотников. Пострадавших нет, разрушений и материального ущерба на земле не зафиксировано.

Вечером 24 июня силы ПВО сбили 22 дрона

В Минобороны России сообщили, что вечером 24 июня над семью регионами страны было уничтожено 22 беспилотника.

В период с 21:15 до 22:40 дежурными средствами ПВО уничтожены и перехвачены 22 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа Минобороны РФ

В ведомстве уточнили, что 12 БПЛА сбили над территорией Белгородской области, четыре над Татарстаном, два над Ульяновской областью, по одному над Белгородской, Саратовской, Брянской областями и территорией Республики Крым.

Также сообщалось, что с утра 24 июня в 12 районах и городских округах Воронежской области, а также у границ региона дежурными силами ПВО было обнаружено и уничтожено более 40 беспилотных летательных аппаратов. Как отметил губернатор российского региона Александр Гусев, пострадавших и повреждений нет.

В этот же день четыре беспилотника были сбиты в Пензенской области. По информации главы региона Олега Мельниченко, жертв и разрушений не последовало. Расстояние от границы с Украиной до Пензенской области составляет около 500 километров.

Кроме того, Вооруженные силы Украины (ВСУ) выпустили по России ракету «Нептун». Куда могла лететь ракета, не сообщается. Она не достигла своей цели и была сбита средствами противовоздушной обороны, подчеркнули в Минобороны.

