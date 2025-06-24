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12:24, 24 июня 2025Россия

ВСУ выпустили по России ракету «Нептун»

Минобороны: ВСУ выпустили по России ракету «Нептун»
Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: VoidWanderer / Wikimedia

Вооруженные силы Украины (ВСУ) выпустили по России ракету «Нептун». Об этом сообщает Минобороны в ежедневной сводке о ходе специальной военной операции.

Куда могла лететь ракета, не сообщается. Она не достигла своей цели — «Нептун» был сбит средствами противовоздушной обороны, подчеркнули в министерстве.

Также за минувшие сутки российскими войсками было перехвачено две управляемые авиабомбы JDAM американского производства и 168 беспилотников самолетного типа. Каждый такой дрон способен нести до нескольких десятков килограммов взрывчатки.

Также в сводке Минобороны сообщило об установлении контроля над еще одним населенным пунктом Донецкой народной республики. Речь идет о селе Дылеевке. Выбить из него подразделения ВСУ удалось бойцам Южной группировки российских войск.

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