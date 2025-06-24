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12:16, 24 июня 2025Россия

Российские войска заняли еще один населенный пункт в ДНР

Минобороны: ВС РФ освободили населенный пункт Дылеевка в ДНР
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Российские войска заняли еще один населенный пункт в Донецкой народной республике (ДНР) — село Дылеевка. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.

По данным оборонного ведомства, бои за населенный пункт вели бойцы подразделения Южной группировки войск Вооруженных сил России (ВС РФ).

При продвижении к селу российские военнослужащие нанесли поражение двум механизированным, аэромобильной и бригаде теробороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Потери противника составили более 190 солдат, а также несколько единиц техники, в числе которой — бронетранспортер М113 производства США, четыре автомобиля и станция радиоэлектронной борьбы.

Ранее в Минобороны сообщили, что российские войска нанесли удар по Херсону. Уточнялось, что бойцы группировки войск «Днепр» ударили по украинским формированиям в городе.

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