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12:21, 24 июня 2025Россия

Российские войска нанесли удар по Херсону

Минобороны РФ: ВС России нанесли удар по формированиям ВСУ в Херсоне
Марк Леонов
Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Thomas Peter / Reuters

Вооруженные силы (ВС) России нанесли удар по украинским формированиям в городе Херсон. Об этом журналистам сообщили в российском Министерстве обороны.

По информации оборонного ведомства, удар по Херсону наносили бойцы группировки войск «Днепр». Кроме того, ВС России ударили по позициям Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе населенных пунктов Антоновка, Кизомыс и Днепровское.

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Суммарно на этом направлении ВСУ потеряли до 60 бойцов, а также около дюжины единиц техники. Кроме того, Россия уничтожила два украинских склада боеприпасов.

Ранее сообщалось, что Российская армия разбомбила здание администрации в Херсоне. Для удара использовали редкий боеприпас ФАБ-1500.

ЖЗЛ
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