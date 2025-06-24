Минобороны РФ: ВС России нанесли удар по формированиям ВСУ в Херсоне

Вооруженные силы (ВС) России нанесли удар по украинским формированиям в городе Херсон. Об этом журналистам сообщили в российском Министерстве обороны.

По информации оборонного ведомства, удар по Херсону наносили бойцы группировки войск «Днепр». Кроме того, ВС России ударили по позициям Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе населенных пунктов Антоновка, Кизомыс и Днепровское.

Суммарно на этом направлении ВСУ потеряли до 60 бойцов, а также около дюжины единиц техники. Кроме того, Россия уничтожила два украинских склада боеприпасов.

Ранее сообщалось, что Российская армия разбомбила здание администрации в Херсоне. Для удара использовали редкий боеприпас ФАБ-1500.