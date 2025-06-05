Опубликовано видео удара ФАБ-1500, снесшей с лица земли администрацию Херсона

Вооруженные силы Российской Федерации нанесли точечный авиаудар по зданию областной администрации в Херсоне, находящемся под контролем украинских властей. Для атаки использовался редкий тип боеприпаса, что привлекло внимание военных аналитиков и СМИ по обе стороны конфликта.

Авиаударом было «надкусано» здание администрации Херсона и сорван украинский флаг

Согласно видеозаписям, опубликованным российским Telegram-каналом «Mash на Донбассе», удар привел к серьезным разрушениям фасада здания администрации. «Всю ночь и утро бойцы били по местам дислокации украинских военных и властей в Харькове, Сумах, Одессе и части Херсонской области, временно подконтрольной противнику», — говорится в сообщении.

Тем временем в Харькове, например, было произведено сразу семь пусков ракет по одной точке — месту дислокации подразделений ВСУ

Камера беспилотника зафиксировала момент поражения корректируемыми авиационными бомбами (КАБ), сопровождавшийся яркой вспышкой и густыми клубами дыма. В результате попадания была частично разрушена верхняя часть фасада четырехэтажного строения. Украинский флаг, ранее установленный на крыше, был сорван вместе с металлическим щитом, на котором изображался государственный герб.

Спустя некоторое время по зданию последовал повторный авиаудар. Видеокадры с места этого события распространились в сети. На видеозаписи можно увидеть, как по сооружению, уже получившему повреждения, прилетает еще одна авиационная бомба, после чего начинается пожар, а в воздух поднимаются клубы густого дыма. На месте удара образовались плотные завалы и активное горение. По сообщениям «Осведомителя», здание администрации практически полностью уничтожено. Данные также подтвердил глава офиса президента Украины Владимира Зеленского Андрей Ермак. Информация о наличии пострадавших пока отсутствует.

Позднее стало известно, что в течение дня в городе раздавались новые взрывы. Издание «Общественное» сообщило о четырех случаях детонации в течение суток, зафиксированных в 08:51, 13:01 и 15:27. Гражданские власти предупреждали жителей о сохраняющейся угрозе повторных ударов.

Для удара использовалась редкая авиабомба

При атаке использовались авиабомбы УПАБ-1500 — редкий и малораспространенный тип вооружения. По данным канала «Военный Осведомитель», данный боеприпас был разработан Государственным научно-производственным предприятием «Регион», входящим в состав корпорации «Тактическое ракетное вооружение». Создание УПАБ-1500 происходило во второй половине 2010-х годов с целью обеспечить возможность поражения укрепленных наземных и морских целей с высокой точностью и значительного расстояния.

Авиабомба весит около 1525 килограммов, из которых более 1000 килограммов составляет боевая часть. Она может сбрасываться с высоты до 15 километров, а при оптимальных условиях планирования способна преодолевать дистанцию до 50 километров. Однако в последние годы использование УПАБ-1500 стало редким, подчеркивает канал. Это произошло на фоне широкого применения более дешевых ФАБ с управляемыми модулями (УМПК), которые обладают большей дальностью (до 90 километров) и разнообразием калибров. Тем не менее он все еще используется для точечных ударов по хорошо защищенным и приоритетным целям.

По данным украинских мониторинговых каналов, сброс бомбы по зданию администрации в Херсоне был осуществлен с истребителя пятого поколения Су-57.

Су-57. Фото: Нина Падалко / РИА Новости

ВСУ и их объекты попали под удары в Херсоне

Ранее, 4 июня, по информации координатора николаевского пророссийского подполья Сергея Лебедева, российские войска нанесли удар по логистическому узлу и складским помещениям Вооруженных сил Украины на территории города.

За несколько дней до событий в Херсоне также сообщалось о ракетных ударах по объектам ВСУ. Так, в конце мая аналогичные удары фиксировались в Днепровском районе Херсона и селе Антоновка. Взрывы произошли в результате ударов по позициям ВСУ, в том числе по складам и местам временной дислокации. Центр Херсона временно оказался обесточен.

До этого отдельные источники сообщали о серии взрывов на военных объектах Днепровского района Херсона.