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09:01, 4 июня 2025Бывший СССР

ВС России нанесли удар по узлу логистики ВСУ

ВС России нанесли удар по узлу логистики и складам ВСУ в Херсоне
Илья Таксюр (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Вооруженные силы (ВС) России нанесли удар по узлу логистики и складам Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Херсоне. Об этом сообщил координатор николаевского пророссийского подполья Сергей Лебедев, передает РИА Новости.

«Удар по узлу логистики и складским помещениям ВСУ в городе Херсон», — сказал он.

Ранее ВСУ и их объекты попали под ракетный удар в Херсоне, центр города обесточен. Кроме того, уточняется, что взрывы были зафиксированы и в селе Антоновка, находящемся в подконтрольной Киеву части Херсонской области.

До этого в Херсоне произошла серия взрывов на военных объектах. О других подробностях не сообщается.

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