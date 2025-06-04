ВС России нанесли удар по узлу логистики ВСУ

ВС России нанесли удар по узлу логистики и складам ВСУ в Херсоне

Вооруженные силы (ВС) России нанесли удар по узлу логистики и складам Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Херсоне. Об этом сообщил координатор николаевского пророссийского подполья Сергей Лебедев, передает РИА Новости.

«Удар по узлу логистики и складским помещениям ВСУ в городе Херсон», — сказал он.

Ранее ВСУ и их объекты попали под ракетный удар в Херсоне, центр города обесточен. Кроме того, уточняется, что взрывы были зафиксированы и в селе Антоновка, находящемся в подконтрольной Киеву части Херсонской области.

До этого в Херсоне произошла серия взрывов на военных объектах. О других подробностях не сообщается.