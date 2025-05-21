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15:50, 21 мая 2025Бывший СССР

Стало известно о серии ударов по военным объектам ВСУ в Херсоне

В Херсоне произошла серия ударов по объектам ВСУ
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)
СюжетВзрывы в Киеве:

Фото: Oleksandr Ratushniak / Reuters

В подконтрольном Вооруженным силам Украины (ВСУ) Херсоне произошла серия взрывов на военных объектах. Об этом пишет Telegram-канал «Иди и Смотри» со ссылкой на свои источники.

«Серия взрывов в Днепровском районе Херсона», — рассказал неназванный информатор. По его информации, целью удара были места расположения ВСУ.

Сообщается также о взрывах в подконтрольной Киеву части Херсонской области. О других подробностях не сообщается.

Ранее «Иди и смотри» сообщал, что Российская армия успешно продвигается в Сумской области. Сообщается о расширении зоны контроля на северо-востоке региона.

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