Стало известно о серии ударов по военным объектам ВСУ в Херсоне

В Херсоне произошла серия ударов по объектам ВСУ

В подконтрольном Вооруженным силам Украины (ВСУ) Херсоне произошла серия взрывов на военных объектах. Об этом пишет Telegram-канал «Иди и Смотри» со ссылкой на свои источники.

«Серия взрывов в Днепровском районе Херсона», — рассказал неназванный информатор. По его информации, целью удара были места расположения ВСУ.

Сообщается также о взрывах в подконтрольной Киеву части Херсонской области. О других подробностях не сообщается.

Ранее «Иди и смотри» сообщал, что Российская армия успешно продвигается в Сумской области. Сообщается о расширении зоны контроля на северо-востоке региона.