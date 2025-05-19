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13:07, 19 мая 2025Бывший СССР

Стало известно о продвижении ВС России в Сумской области

ВС России продвинулись в Сумской области и взяли в плен десятки бойцов ВСУ
Екатерина Грищенко (старший редактор отдела БСССР)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Российские военные успешно продвигаются в Сумской области. Об этом сообщает Telegram-канал «Иди и смотри» со ссылкой на источник.

По словам собеседника Telegram-канала, армия России расширяет зону контроля в регионе. Кроме того, российские подразделения на данном участке фронта взяли в плен несколько десятков бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ).

19 мая стало известно о взятии под контроль Вооруженных сил (ВС) России села Марьино в Сумской области. Информацию об этом подтвердили в Минобороны России.

Власти Украины заявили о планах экстренно эвакуировать более 200 населенных пунктов в Сумской области. Уточнялось, что из них ранее уже выехали более 60 процентов местных жителей.

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