Минобороны России заявило о взятии под контроль Марьина в Сумской области

Российская армия взяла под контроль Марьино Сумской области Украины. Об этом журналистам заявили в Минобороны России в ходе ежедневного брифинга о ситуации в зоне специальной военной операции (СВО).

Как уточнили в ведомстве, населенный пункт заняли подразделения группировки войск «Север». Кроме того, бойцы нанесли поражение живой силе и технике двух десантно-штурмовых бригад Вооруженных сил Украины (ВСУ) и двух бригад теробороны в районах Пролетарского, Павловки, Атинского, Рыжевки, Садки и Юнаковки Сумской области.

«На харьковском направлении нанесено поражение формированиям механизированной бригады ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Бологовка и Волчанск Харьковской области», — добавили в Минобороны.

Согласно данным ведомства, за сутки Киев потерял в зоне ответственности российской группировки «Север» до 140 военнослужащих, девять автомобилей, пять орудий полевой артиллерии, две боевые бронемашины, танк, а также станцию радиоэлектронной борьбы.

Ранее Минобороны России отчиталось о взятии под контроль донецкого села Богатырь. Кроме того, 17 мая сообщалось, что российские войска заняли поселение Александрополь.