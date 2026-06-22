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17:28, 22 июня 2026Моя страна

В российском болоте обнаружили сейф с уникальным содержимым

Хабиров: В болотах под Псковом найден сейф времен Великой Отечественной войны
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Кирилл Зыков / РИА Новости

Поисковые отряды обнаружили в болоте под Псковом армейский сейф с уникальными содержимым — знаменем и документами времен Великой Отечественной войны. Об этом сообщил глава Башкортостана Радий Хабиров, его слова приводятся на сайте администрации.

Уточняется, что поисковики вели работы на местах боев 170-й стрелковой дивизии, отправленной на фронт 23 июня 1941 года. Недалеко от деревни Сомино Невельского округа они обнаружили сейф. Внутри были документы 210-го отдельного батальона связи, входящего в состав дивизии, а также письма, военная литература и знамя.

«Сама по себе эта находка — уникальное событие, чудо. Ведь в болотах обнаружили сейф с документами в таком состоянии, что их вполне можно читать», — отметил Хабиров.

Ранее сахалинские туристы-поисковики, занимающиеся открытием исторических мест в регионе, нашли на пике Чехова временную капсулу. Находка отсылает на 46 лет назад, во времена СССР.

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