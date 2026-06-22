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Забота о себе
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17:29, 22 июня 2026Забота о себе

Россиянам раскрыли состав идеальной аптечки для поездки на дачу

Гастроэнтеролог Сухарева посоветовала взять на дачу лоперамид от диареи
Илья Пятыго
Илья Пятыго (редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Davizro Photography / Shutterstock / Fotodom

Гастроэнтеролог Ольга Сухарева рассказала, какие лекарства необходимо взять с собой на дачу. Состав идеальной аптечки для поездки за город она раскрыла россиянам в своем Telegram-канале.

Во-первых, Сухарева посоветовала взять с собой антисептические средства, такие как перекись водорода или хлоргексидин, две пачки пластырей, спиртовые салфетки и бинт. Нелишними будут также антигистаминные препараты второго или третьего поколения, написала она.

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Кроме того, важно иметь при себе SPF-крем для защиты кожи от ультрафиолета и пантенол для заживления солнечных ожогов, добавила специалистка. На случай ОРВИ она порекомендовала положить в аптечку градусник, ибупрофен, морскую соль для промывания носа и леденцы для горла. «Если вы склонны к запорам, берем форлакс, а если к эпизодической диарее — лоперамид. На случай пищевых отравлений и кишечной инфекции — сорбенты», — отметила доктор.

Чтобы защититься от насекомых, она посоветовала положить в дачную аптечку репелленты, а места укусов медик призвала обрабатывать циндолом, каламином или фенистил-гелем. Сухарева также порекомендовала запастись дименгидринатом от укачивания, а также препаратами от бессонницы, такими как мелатонин, и выписанными врачом таблетками при наличии хронических заболеваний.

Ранее врач Касим Ахмед призвал не пить ибупрофен натощак. В противном случае может возникнуть язва желудка, предупредил он.

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