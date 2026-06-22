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17:32, 22 июня 2026Экономика

Инфляция в стране НАТО взлетела до двухлетнего максимума

Bloomberg: Инфляция в Канаде взлетела до максимума за два года
Кирилл Луцюк

Фото: Bhavesh_db / Shutterstock / Fotodom

Резкий рост цен на бензин подтолкнул канадскую инфляцию к самому высокому уровню за более чем два года. Об этом сообщило Bloomberg.

Оно сослалось на Статистическое управление Канады, согласно которому годовой прирост индекса потребительских цен в мае составил 3,2 процента. Это самое высокое значение с декабря 2023 года.

Без учета продуктов питания и энергоносителей инфляция ускорилась до 1,6 процента. Без учета бензина индекс потребительских цен вырос на 2,2 процента.

Аналитики полагают, что общая инфляция останется на уровне около трех процентов, прежде чем «постепенно снизится» до целевого показателя Банка Канады в два процента.

В начале июня власти этой страны НАТО запустили программу поддержки пострадавшей из-за энергетического кризиса авиаотрасли. Правительство решило предоставить пострадавшим перевозчикам кредитную помощь в 150 миллионов канадских долларов (порядка 107,6 миллиона долларов США).

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