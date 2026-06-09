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13:27, 9 июня 2026Экономика

Еще одна страна пошла на экстренные меры из-за топливного кризиса

Власти Канады запустят программу кредитования авиаотрасли из-за роста цен на топливо
Анатолий Акулов (редактор)

Фото: Mike Cassese / Reuters

Правительство Канады запускает программу поддержки пострадавшей из-за энергетического кризиса авиаотрасли. О том, что власти еще одной страны пошли на экстренные меры из-за резкого удорожания энергоресурсов, сообщает Reuters.

Перекрытие Ираном и США Ормузского пролива привело к стремительному сокращению поставок авиационного керосина с Ближнего Востока. Среди пострадавших стран оказалась в том числе и Канада. Это ударило по финансовому положению ряда местных авиакомпаний.

В качестве меры поддержки правительство предоставит пострадавшим перевозчикам кредитную помощь в размере 150 миллионов канадских долларов (порядка 107,6 миллиона долларов США). В ответ авиакомпании должны будут ограничить вознаграждение руководителей и сохранить свои внутренние рейсы. Это необходимо для стабилизации цен на авиаперелеты.

Кризис на Ближнем Востоке привел к резкому росту цен на топливо во многих азиатских, африканских и европейских странах. На экстренные меры из-за удорожания энергоресурсов пошли власти Египта, Японии, Шри-Ланки, Филиппин, Нидерландов, Франции, Греции и других государств. Повышенный спрос на топливо в разгар сезона отпусков может усугубить ситуацию. С новой фазой энергокризиса мировой энергорынок может столкнуться в июне-августе, спрогнозировал главный экономист управляющей компании Aberdeen Пол Диггл.

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