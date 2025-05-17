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12:08, 17 мая 2025Россия

Российские военные взяли под контроль еще одно поселение в ДНР

Минобороны: ВС РФ взяли под контроль Александрополь в ДНР
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)
СюжетМинобороны

Фото: Алексей Коновалов / ТАСС

Российские военные смогли взять под контроль еще одно поселение в ДНР — Александрополь. Об этом заявили в субботу, 17 мая, в Минобороны.

В ведомстве подметили, что территория была освобождена от подразделений Украины «решительными действиями» войск «Центр».

Также российские военные нанесли удары по украинским формированиям четырех механизированных, егерской бригад. Помимо этого, поражены бригады морской пехоты и нацгвардии. Все это произошло вблизи поселений Шевченко-Первое, Попов Яр, Новоэкономическое, Димитров и Красноармейска.

ВСУ, как отмечается, потерял свыше 490 бойцов. Также они лишились танка, нескольких бронированных машин, в том числе Kirpi, 14 автомобилей и склада боеприпасов.

Помимо этого, в Минобороны доложили, что военные уничтожили три управляемые авиационные бомбы JDAM и еще 80 беспилотных летательных аппаратов Украины в 143 районах. Российским средствам ПВО удалось уничтожить и реактивный снаряд системы залпового огня HIMARS производства США.

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