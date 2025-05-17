Минобороны: ПВО РФ уничтожили 3 управляемые бомбы JDAM и 80 БПЛА ВСУ

Российские военные уничтожили три управляемые авиационные бомбы JDAM и еще 80 беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Украины. Об этом в субботу, 17 мая, доложили в Минобороны.

В ведомстве сообщили, что управляемые бомбы украинских военных сбили российские средства ПВО. Также им удалось уничтожить реактивный снаряд системы залпового огня HIMARS производства США и десятки беспилотников самолетного типа. Все это произошло в зоне специальной военной операции.

В 143 районах, как указали в Минобороны, оперативно-тактической авиацией, БПЛА, ракетными войсками и артиллерией войск ВС РФ нанесены удары по складам боеприпасов и горючего, местам хранения дронов. Российские войска также поразили объекты инфраструктуры военного аэродрома. Затем они ударили по местам временной дислокации украинских формирований и наемников.

Ранее стало известно, что российские военные смогли взять под контроль еще одно поселение в ДНР — Александрополь. Территория была освобождена от подразделений Украины «решительными действиями» войск «Центр».