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17:24, 5 июля 2026Мир

Бывший генсек НАТО высказался о судьбе альянса

Экс-генсек НАТО Столтенберг: Существование альянса не гарантировано в будущем
Анатолий Акулов (редактор)

Фото: Kevin Dietsch / Getty Images

Сейчас нет гарантий в том, что Организация Североатлантического договора (НАТО) продолжит существовать в своем нынешнем виде в долгосрочной перспективе. Об этом заявил бывший генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг, его слова приводит Spiegel.

В настоящее время, подчеркнул он, никто не может дать гарантий, что НАТО будет существовать вечно. На этом фоне властям европейских стран нужно было раньше начинать активно инвестировать в оборонный сектор, пояснил Столтенберг.

Для стран Евросоюза (ЕС), отметил он, критически важно нарастить военные расходы, как того требует руководство США. Увеличение подобного рода трат, пояснил Столтенберг, позволило бы предотвратить возможный выход Соединенных Штатов из НАТО.

Ранее с мрачным для Североатлантического альянса прогнозом выступил президент Литвы Гитанас Науседа. Глава республики не исключил распада оборонительного объединения, если все его члены не достигнут целевого показателя по расходам на военные цели. Согласно утвержденной стратегии, участники альянса должны будут нарастить траты на оборону до 5 процентов ВВП к 2035 году. Ближе всех к этой цели сейчас находятся Польша и Литва.

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