В Британии заявили о потере Стармером друзей

Балф: У Стармера не осталось друзей после неудач во внутренней политике

У премьер-министра Великобритании Кира Стармера не осталось друзей после неудач во внутренней политике. Об этом заявил член Палаты лордов британского парламента от Консервативной партии Ричард Балф, передает РИА Новости.

«У премьер-министра не осталось друзей... Внутренние проблемы ему совсем не по силам», — сказал он.

Балф добавил, что Стармер является адвокатом по правам человека, который «забрел в политику и потерпел неудачу по большей части вопросов внутренней политики, в которые вовлекался».

Ранее премьер-министр Великобритании Кир Стармер сообщил, что принял решение об уходе с должности. Он уведомил короля Карла III о своем решении утром в понедельник, 22 июня.