Минобороны: Российские военные освободили населенный пункт Богатырь в ДНР

Солдаты Российской армии освободили еще один населенный пункт в Донецкой народной республике (ДНР) — Богатырь. Об этом сообщается в Telegram-канале Министерства обороны России.

В ведомстве отметили, что выполнить эту задачу удалось за счет «активных и решительных» действий российских военных. В операции по освобождению населенного пункта принимали участие солдаты, входящие в состав подразделений группировки войск «Восток», заключили в Минобороны.

Ранее в ведомстве рассказали об особенностях освобождения еще одного населенного пункта в ДНР. Устранить солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ) в селе Михайловка удалось благодаря активному использованию стрелкового оружия российскими военными.

В ходе операции армией РФ был задействован исключительно этот тип вооружений. Перед нанесением удара по позициям противника солдаты подразделений группировки «Центр» тщательным образом выслеживали намеченные цели, чтобы не тратить снаряды и патроны вхолостую. Российские солдаты также провели наступление в районах населенных пунктов Красноармейск, Новоалександровка, Ульяновка, Новая Полтавка, Миролюбовка, Дмитров, Петровское и Новосергеевка.