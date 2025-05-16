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09:01, 16 мая 2025Россия

В Минобороны раскрыли особенность освобождения Михайловки

МО РФ: Штурмовики, освобождая Михайловку, использовали только стрелковое оружие
Александра Синицына
Александра Синицына (Ночной линейный редактор)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Российские военнослужащие штурмовых бригад в ходе освобождения Михайловки в Донецкой народной республике (ДНР) использовали исключительно стрелковое оружие. Такую особенность операции раскрыли ТАСС в Минобороны (МО) РФ.

Также военное ведомство предоставило кадры отработки стрелковым оружием в населенном пункте. На кадрах показано, как происходит выслеживание целей перед ударами.

Днем ранее Министерство обороны России отчиталось о взятии под контроль бойцами группировки «Центр» Михайловки в ДНР. Кроме того, за сутки Киев потерял в зоне ответственности группировки свыше 525 военнослужащих, 11 пикапов и 2 артиллерийских орудия.

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