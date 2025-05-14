Армия России взяла под контроль еще один населенный пункт в ДНР

Минобороны России заявило о взятии под контроль Михайловки в ДНР

Российская армия взяла под контроль Михайловку в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом журналистам заявили в Минобороны России в ходе ежедневного брифинга о ситуации в зоне специальной военной операции (СВО).

Как уточнили в ведомстве, село заняли подразделения российской группировки войск «Центр». Кроме того, бойцы нанесли поражение трем механизированным, штурмовой и егерской бригадам Вооруженных сил Украины (ВСУ), а также бригаде морской пехоты в районах населенных пунктов Красноармейск, Новоалександровка, Ульяновка, Новая Полтавка, Миролюбовка, Дмитров, Петровское и Новосергеевка ДНР.

По данным Минобороны России, за сутки Киев потерял в зоне ответственности группировки свыше 525-ти военнослужащих, 11 пикапов и два артиллерийских орудия.

Днем ранее ведомство отчиталось о взятии бойцами «Центра» под контроль Миролюбовки в ДНР. Помимо этого, 12 мая сообщалось, что военнослужащие заняли донецкую Котляровку.