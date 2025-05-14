Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
12:15, 14 мая 2025Россия

Армия России взяла под контроль еще один населенный пункт в ДНР

Минобороны России заявило о взятии под контроль Михайловки в ДНР
Сергей Истомин
Сергей Истомин (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Дмитрий Ягодкин / ТАСС

Российская армия взяла под контроль Михайловку в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом журналистам заявили в Минобороны России в ходе ежедневного брифинга о ситуации в зоне специальной военной операции (СВО).

Как уточнили в ведомстве, село заняли подразделения российской группировки войск «Центр». Кроме того, бойцы нанесли поражение трем механизированным, штурмовой и егерской бригадам Вооруженных сил Украины (ВСУ), а также бригаде морской пехоты в районах населенных пунктов Красноармейск, Новоалександровка, Ульяновка, Новая Полтавка, Миролюбовка, Дмитров, Петровское и Новосергеевка ДНР.

По данным Минобороны России, за сутки Киев потерял в зоне ответственности группировки свыше 525-ти военнослужащих, 11 пикапов и два артиллерийских орудия.

Днем ранее ведомство отчиталось о взятии бойцами «Центра» под контроль Миролюбовки в ДНР. Помимо этого, 12 мая сообщалось, что военнослужащие заняли донецкую Котляровку.

ЖЗЛ
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Мой товарищ Путин, пожалуйста, поезжай в Стамбул». Президент Бразилии снова прилетит в Москву с просьбой от Зеленского

    Кремль отреагировал на желание Лулы да Силвы обсудить с Путиным просьбу Зеленского

    Россиянин закопал в овраге вдову павшего на СВО друга ради его выплат

    Лебедев высказался о суде с Мизулиной словами «никаких денег не получит»

    Россияне массово заинтересовались отпуском в одной мусульманской стране

    В Кремле ответили на вопрос о составе делегации в Стамбуле

    Врач раскрыла способ есть сладкое без вреда для зубов

    Реализация самолета «Байкал» зашла в тупик

    В Госдуме ответили на вопрос о составе делегации на переговорах в Турции

    Ясность со сроками массового запуска цифрового рубля появится до конца года

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости