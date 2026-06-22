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17:32, 22 июня 2026Из жизни

Братья-близнецы женились на сестрах-близняшках

В Нигерии две пары близнецов сыграли общую свадьбу
Антонина Черташ
Антонина Черташ

Фото: Abed Omar Qusini / Reuters

В Нигерии братья-близнецы женились на сестрах-близняшках — Тайво и Кехинде Огунтойе сыграли свадьбу с Тайво и Кехинде Адедиран в Ибадане. Об этом сообщает Dunya News.

Город Ибадан, где прошло торжество, известен самым высоким в мире процентом рождения двойняшек. На церемонии невесты были в одинаковых белых платьях, женихи — в одинаковых костюмах. Пажами выступали дети-близнецы из обеих семей.

Братья Огунтойе — основатели компании Twins World Creations, которая занимается продвижением культуры близнецов через туризм и культурные проекты. С сестрами их познакомил профессор Университета Ибадана. Сначала девушки отказались от отношений, но спустя несколько лет согласились. «Я всегда хотел жениться на близняшке», — признался один из женихов.

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Свадьба вызвала большой ажиотаж: прохожие останавливались и фотографировали молодоженов, а ведущий церемонии признался, что за всю жизнь не видел ничего подобного. Местные власти надеются, что эта история привлечет туристов в регион. Теперь братья и сестры планируют вместе вести семейный бизнес и воспитывать детей.

Ранее в Великобритании женщина, вступившая в связь с двумя братьями-близнецами с разницей в несколько дней, не смогла определить, кто из них является отцом ее ребенка. Суд постановил, что установить отцовство с помощью ДНК невозможно, поскольку генетически идентичные братья неотличимы друг от друга.

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