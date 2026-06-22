Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
17:26, 22 июня 2026Силовые структуры

Раскрыты детали избиения и секса со школьницей под ЛСД в петербургской квартире

Суд Петербурга дал до 11 лет двум мужчинам, удерживавшим школьницу в квартире
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

Петроградский районный суд Санкт-Петербурга вынес приговор детскому учителю по танцам и его приятелю, которые на протяжении суток удерживали в квартире школьницу. Об этом «Ленте.ру» сообщили в объединенной пресс-службе судов города.

Подсудимых Тимуджина Багаутдинова и Владислава Иванова признали виновными в целом ряде преступлений в отношении несовершеннолетней Ю. Им назначено наказание сроком: Багаутдинову на 4 года 2 месяца, его приятелю на 11 лет в колонии строгого режима.

В материалах уголовного дела раскрыты детали произошедшего с потерпевшей. 30 декабря 2024 года, по ее словам, она заявила Иванову о своем желании расстаться, чем сильно разозлила его. Молодой человек заявил ей, что покончит с собой, но затем решил наказать Ю. Вместе с ее учителем танцев Тимуджином Иванов вечером 21 января 2025 года запер девушку в квартире. Он ее кусал, избивал железным прутом по телу и склонял к употреблению наркотических средств. В частности, Иванов силой засунул девушке в рот ЛСД, а его приятель держал ее руки, отмечает Telegram-канал Mash.

Иванов с телефона заложницы перевел себе 12 тысяч рублей, а затем разбил гаджет. Он неоднократно занимался сексом, в том числе и в оральным, с Ю. При этом, большую часть событий того вечера он не помнит.

Иванов и Багаутдинов вину признали частично.

Ранее сообщалось, что в ХМАО осудили на 15 лет заключения мужчину, несколько лет развращавшего малолетнюю падчерицу.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Должны ответить все поголовно». ВСУ устроили налет на крупнейший центр космической связи России

    Матери не пережившего три часа в закрытой машине мальчика вменили статьи в регионе России

    ВСУ атаковали крупнейший центр космической связи России. Какие задачи выполняет эта уникальная станция?

    Оценены шансы Месси оформить хет-трик в матче против Австрии

    Сокрытие Киевом проблем ВСУ в Константиновке объяснили

    Москвичей предупредили об опасности

    Названа модная замена черному цвету

    Индекс Мосбиржи обновил многолетний минимум

    Общавшийся со спецслужбами иностранец получил в России 18 лет колонии

    Москвичей предупредили о грозах

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok