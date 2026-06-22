Раскрыты детали избиения и секса со школьницей под ЛСД в петербургской квартире

Суд Петербурга дал до 11 лет двум мужчинам, удерживавшим школьницу в квартире

Петроградский районный суд Санкт-Петербурга вынес приговор детскому учителю по танцам и его приятелю, которые на протяжении суток удерживали в квартире школьницу. Об этом «Ленте.ру» сообщили в объединенной пресс-службе судов города.

Подсудимых Тимуджина Багаутдинова и Владислава Иванова признали виновными в целом ряде преступлений в отношении несовершеннолетней Ю. Им назначено наказание сроком: Багаутдинову на 4 года 2 месяца, его приятелю на 11 лет в колонии строгого режима.

В материалах уголовного дела раскрыты детали произошедшего с потерпевшей. 30 декабря 2024 года, по ее словам, она заявила Иванову о своем желании расстаться, чем сильно разозлила его. Молодой человек заявил ей, что покончит с собой, но затем решил наказать Ю. Вместе с ее учителем танцев Тимуджином Иванов вечером 21 января 2025 года запер девушку в квартире. Он ее кусал, избивал железным прутом по телу и склонял к употреблению наркотических средств. В частности, Иванов силой засунул девушке в рот ЛСД, а его приятель держал ее руки, отмечает Telegram-канал Mash.

Иванов с телефона заложницы перевел себе 12 тысяч рублей, а затем разбил гаджет. Он неоднократно занимался сексом, в том числе и в оральным, с Ю. При этом, большую часть событий того вечера он не помнит.

Иванов и Багаутдинов вину признали частично.

Ранее сообщалось, что в ХМАО осудили на 15 лет заключения мужчину, несколько лет развращавшего малолетнюю падчерицу.