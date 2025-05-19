Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
12:30, 19 мая 2025Бывший СССР

На Украине запланировали эвакуировать более 200 населенных пунктов Сумской области

Власти Украины эвакуируют более 200 населенных пунктов Сумской области
Валентин Карант (редактор отдела БСССР)
Архивное фото

Архивное фото. Фото: Viacheslav Ratynskyi / Reuters

Власти Украины планируют экстренно эвакуировать жителей более чем 200 населенных пунктов Сумской области. Об этом заявил начальник местной областной военной администрации (ОВА) Олег Григоров, передает KP.RU.

По его словам, эвакуация планируется из 202 населенных пунктов региона, откуда уже выехало более 60 процентов местных жителей. Так за последние сутки из Белопольского и Ворожбянского района выехало 65 человек, в их населенных пунктах остается чуть более 3835 жителей.

Ранее украинские власти призвали эвакуироваться жителей двух населенных пунктов под Сумами. 4 мая стало известно о завершении штурма российскими войсками Беловод в Сумской области. Таким образом армия РФ расширила буферную зону в приграничье.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В Махачкале произошла массовая драка, после нее задержано 67 человек. Что стало причиной конфликта?

    Правозащитную организацию Amnesty International объявили нежелательной в России

    Цены на один вид машин в России заметно снизились

    В России вынесли приговор похитившей со счета Митволя в Дубае 112 миллионов рублей

    Стало известно о продвижении ВС России в Сумской области

    Дачникам раскрыли лучший способ избавиться от кротов

    Пассажир самолета попал в реанимацию после рейса в Россию

    Жителей Ленобласти оштрафовали на миллионы рублей за неправильно выброшенный мусор

    Украину сравнили с концлагерем

    Банда россиян беспричинно устроила кровавую расправу над прохожими

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости